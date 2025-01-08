Tuyển Nhân viên Marketing Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 16, Toà nhà Nam Á, 201

- 203 Cách Mạng Tháng 8, P. 4, Q. 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và triển khai nội dung trên các kênh Digital:
- Phát triển chiến lược nội dung: Đề xuất xây dựng kế hoạch nội dung cho các kênh online: (website, fanpage, Tiktok, Zalo…) nhằm quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp.
- Sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng, viết bài, làm việc với bộ phận thiết kế để trình bày về ý tưởng minh họa cho nội dung qua hình ảnh/video theo định hướng nội dung đã được duyệt hàng tháng. Đảm bảo số lượng bài đáp ứng theo kế hoạch và phù hợp với từng nền tảng, nhất quán và tạo sự tương tác tích cực từ cộng đồng.

2. Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch & quản trị các kênh truyền thông:
- Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi hiệu quả các chiến dịch, đánh giá mức độ tương tác và điều chỉnh khi cần thiết.
- Báo cáo định kỳ hàng tháng, đưa ra đánh giá và cải tiến để tối ưu hóa cho các chiến dịch tiếp theo.
- Quản trị các kênh truyền thông của GIC: fanpage, Zalo, website…

3. Trực tiếp triển khai/phối hợp trong các hoạt động nội bộ:
- Đề xuất chủ đề, lên kịch bản và liên hệ với các Phòng/Ban liên quan để thu thập nội dung cho bản tin nội bộ hàng tháng. Trực tiếp tổ chức bản tin nội bộ này qua hình thức Google Meet trên toàn hệ thống.
- Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các hoạt động nội bộ như sự kiện team building, hội thảo hoặc các buổi chia sẻ… nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và gắn kết nhân viên.

4. Công việc khác:
- Theo dõi, báo cáo và đảm bảo việc sử dụng ngân sách phụ trách hợp lý và hiệu quả.
- Tham gia cùng Team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc về chứng từ có liên quan đến công việc được giao: làm tờ trình, hợp đồng, thanh toán cho Đối tác…
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên
Chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing digital hoặc truyền thông đặc biệt là các kênh Social media.

Tại Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 – 17:00
Cơ hội huấn luyện: Theo quy định công ty
Đồng nghiệp: Năng động, hòa đồng
Ngày nghỉ: Theo quy định công ty và pháp luật
Phúc lợi: Theo quy định công ty và pháp luật
Phụ cấp khác: Công tác phí thường xuyên, cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, Tòa nhà Nam Á 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P. 4, Q. 3, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

