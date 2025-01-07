Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 677/2A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các kênh Facebook, Tiktok, zalo, google,Ads e-commerce;

- Theo dõi, đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo;

- Đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách;

- Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp;

- Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo;

- Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh;

- Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực

- Lương tháng 13, Thưởng KPI

- Thử việc 2 tháng nhận 100% lương Gross

- Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, năng động

- Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

- Miễn phí trái cây, trà, cafe, bánh kẹo

- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp, được hưởng đầy đủ BHXH, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho cá nhân theo chính sách riêng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin