Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HUBONE VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

a) Xây dựng và tổ chức các sự kiện truyền thông:

- Lên ý tưởng tổ chức các sự kiện phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm;

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông về sự kiện trong khoảng ngân sách cho phép;

- Tìm và khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện;

- Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm, nhằm cập nhật những tin tức nóng nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý;

- Chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh, thương hiệu trong hoạt động sự kiện;

- Tổ chức các sự kiện (họp báo, hội thảo, soạn thông cáo báo chí, cung cấp thông tin ra bên ngoài);

- Liên hệ, liên kết các tổ chức giáo dục và các đối tác để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông.

- Hỗ trợ hoạt động marketing online

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Xây dựng mối quan hệ với các trường học trong khu vực, đơn vị truyền thông, báo chí, truyền hình;

- Báo cáo công việc và lập kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý hoặc Ban Giám đốc công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing - Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm ở vị trí Event Marketing từ 1 năm trở lên;

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm

- Khả năng lên kế hoạch, chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HUBONE VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng (9-12 triệu/tháng).

- Cơ hội thăng tiến và phát triển luôn rộng mở.

- Hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUBONE VINA

