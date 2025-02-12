Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Xuân Mai Tower, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông trên các nền tảng social Facebook, Tiktok.

- Xây dựng bộ từ khóa chuẩn SEO cho website theo từng giai đoạn và lập kế hoạch nội dung (content plan).

- Sáng tạo nội dung hấp dẫn (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu.

- Triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả tối đa.

- Phối hợp làm việc với bộ phận khác để đảm bảo công việc được thực hiện một cách hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

* Tốt nghiệp cao đẳng ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

* Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là marketing trực tuyến và quảng cáo trên Facebook, Tiktok.

* Nắm vững kiến thức về SEO và có kinh nghiệm lập kế hoạch nội dung (content plan) cho website.

* Có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu.

* Có kỹ năng phân tích và tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok.

* Có khả năng hợp tác và giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo công việc được thực hiện một cách hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV Thì Được Hưởng Những Gì

* Mức lương cạnh tranh, 13 tháng lương (theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam)

* Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội Việt Nam)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV

