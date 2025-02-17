Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM
- Hồ Chí Minh:
- 41 Đường 31E, An Phú , Quận 2 , Hồ Chí Minh , Viet Nam, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Lên ý tưởng và lập kế hoạch triển khai các chiến dịch marketing online và offline để quảng bá sản phẩm điện mặt trời và năng lượng lưu trữ.
Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông: website, Facebook, Zalo, Tiktok, Linkedlin,…
Xây dựng và tối ưu quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm (Facebook Ads, Google Ads)
Triển khai đề xuất lập ý tưởng hoạt teambuilding, event của công ty
Đề xuất xây dựng bộ nhận diện thương hiệu với ban giám đốc
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
Thành thạo các công cụ marketing online: Facebook Ads, Google Ads, SEO, Email Marketing.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm
tương đương từ 2 năm
Tiếng anh giao tiếp tốt
Tính cách: sôi nổi và ổn định
Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
13-15tr (có thoả thuận theo năng lực)
Chế độ đãi ngộ đầy đủ: BHYT, BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ, Tết.
Môi trường: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Đào tạo phát triển kỹ năng và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cơ hội tham gia các hội thảo, sự kiện về năng lương tái tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI