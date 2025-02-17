Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Lên ý tưởng và lập kế hoạch triển khai các chiến dịch marketing online và offline để quảng bá sản phẩm điện mặt trời và năng lượng lưu trữ.

Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông: website, Facebook, Zalo, Tiktok, Linkedlin,…

Xây dựng và tối ưu quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm (Facebook Ads, Google Ads)

Triển khai đề xuất lập ý tưởng hoạt teambuilding, event của công ty

Đề xuất xây dựng bộ nhận diện thương hiệu với ban giám đốc

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Thành thạo các công cụ marketing online: Facebook Ads, Google Ads, SEO, Email Marketing.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm

Tiếng anh giao tiếp tốt

Tính cách: sôi nổi và ổn định

Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 13-15tr (có thoả thuận theo năng lực)

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: BHYT, BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ, Tết.

Môi trường: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Đào tạo phát triển kỹ năng và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cơ hội tham gia các hội thảo, sự kiện về năng lương tái tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM

