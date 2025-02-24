Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phụ trách các nhãn hàng được giao: lập kế hoạch, chọn đối tác triển khai, quản lý ngân sách, nguồn lực, kênh tiếp thị, đo lường đánh giá hiệu quả.
Nghiên cứu thị trường về các sản phẩm, dịch vụ và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực liên quan
Phối hợp và triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, chạy thử sản phẩm mới, tung sản phẩm mới, truyền thông tiếp thị sản phẩm, các kênh phân phối và cách tiếp cận
Định hướng phát triển kênh tiếp thị mới.
Quản trị thương hiệu cho nhãn hàng: Chịu trách nhiệm phát hiện, dự báo và xử lý các rủi ro; Xử lý các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi nhãn hàng phụ trách.
Theo dõi đánh giá phản hồi về sản phẩm, chiến dịch MKT sản phẩm: Kênh phân phối, doanh số, sản lượng, độ bao phủ (tháng – quý – năm); TOM...
Phối hợp với các bộ phận khác để các hoạt động tiếp thị đi đúng hướng và đạt hiệu quả chuyển đổi theo đúng KPI
Thực hiện một số công việc khác do Quản lý phân công

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dược, hóa, công nghệ sinh học, y tế, kinh tế, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
CÓ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing nhãn hàng. Ưu tiên ngành dược mỹ phẩm- TPCN chăm sóc sức khoẻ phụ nữ
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt, nhạy bén với các xu hướng của thị trường kinh doanh.Tư duy cởi mở, sáng tạo, vấn đề - giải pháp
Có trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục.
Thành thạo tiếng Anh, tin học văn phòng.
Làm việc độc lập, cẩn thận, kế hoạch tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Được làm trong môi trường năng động, phát triển bản thân nhanh chóng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 27 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

