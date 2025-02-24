Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO
- Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Phụ trách các nhãn hàng được giao: lập kế hoạch, chọn đối tác triển khai, quản lý ngân sách, nguồn lực, kênh tiếp thị, đo lường đánh giá hiệu quả.
Nghiên cứu thị trường về các sản phẩm, dịch vụ và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực liên quan
Phối hợp và triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, chạy thử sản phẩm mới, tung sản phẩm mới, truyền thông tiếp thị sản phẩm, các kênh phân phối và cách tiếp cận
Định hướng phát triển kênh tiếp thị mới.
Quản trị thương hiệu cho nhãn hàng: Chịu trách nhiệm phát hiện, dự báo và xử lý các rủi ro; Xử lý các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi nhãn hàng phụ trách.
Theo dõi đánh giá phản hồi về sản phẩm, chiến dịch MKT sản phẩm: Kênh phân phối, doanh số, sản lượng, độ bao phủ (tháng – quý – năm); TOM...
Phối hợp với các bộ phận khác để các hoạt động tiếp thị đi đúng hướng và đạt hiệu quả chuyển đổi theo đúng KPI
Thực hiện một số công việc khác do Quản lý phân công
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
CÓ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing nhãn hàng. Ưu tiên ngành dược mỹ phẩm- TPCN chăm sóc sức khoẻ phụ nữ
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt, nhạy bén với các xu hướng của thị trường kinh doanh.Tư duy cởi mở, sáng tạo, vấn đề - giải pháp
Có trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục.
Thành thạo tiếng Anh, tin học văn phòng.
Làm việc độc lập, cẩn thận, kế hoạch tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm trong môi trường năng động, phát triển bản thân nhanh chóng.
