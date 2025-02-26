Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ học việc: 3M-5M/ tháng (Fulltime)

Đối với các bạn chỉ làm được Part time, bên mình sẽ cân nhắc nếu phù hợp

Được hỗ trợ lương và dấu thực tập Được thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty

Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo 1-1 các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian 2 tháng thực tập

Được làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung

Đi du lịch cùng công ty Được hỗ trợ vé xe miễn phí

Đồ ăn nhẹ, đồ uống miễn phí

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Triển khai các chiến dịch digital marketing về thị trường game mobile (chạy quảng cáo trên các nền tảng)- được đào tạo từ đầu

Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường tiềm năng

Nắm bắt xu hướng thị trường, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm và hành vi của khách hàng để sáng tạo ra các nội dung quảng cáo hiệu quả và phù hợp với thị trường

Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h→ 17h30 từ Thứ Hai đến Sáng Thứ 7, nghỉ trưa từ 12h→ 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

