Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ học việc: 3M-5M/ tháng (Fulltime)
Đối với các bạn chỉ làm được Part time, bên mình sẽ cân nhắc nếu phù hợp
Được hỗ trợ lương và dấu thực tập Được thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty
Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo 1-1 các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian 2 tháng thực tập
Được làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung
Đi du lịch cùng công ty Được hỗ trợ vé xe miễn phí
Đồ ăn nhẹ, đồ uống miễn phí
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường tiềm năng
Nắm bắt xu hướng thị trường, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm và hành vi của khách hàng để sáng tạo ra các nội dung quảng cáo hiệu quả và phù hợp với thị trường
Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đối với các bạn chỉ làm được Part time, bên mình sẽ cân nhắc nếu phù hợp
Được hỗ trợ lương và dấu thực tập
Được thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty
Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo 1-1 các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian 2- 4 tháng thực tập
Được làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung
Đi du lịch cùng công ty
Được hỗ trợ vé xe miễn phí
Đồ ăn nhẹ, đồ uống miễn phí
Thời gian làm việc: 8h→ 17h30 từ Thứ Hai đến Sáng Thứ 7, nghỉ trưa từ 12h→ 13h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI