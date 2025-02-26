Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ học việc: 3M-5M/ tháng (Fulltime)
Đối với các bạn chỉ làm được Part time, bên mình sẽ cân nhắc nếu phù hợp
Được hỗ trợ lương và dấu thực tập Được thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty
Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo 1-1 các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian 2 tháng thực tập
Được làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung
Đi du lịch cùng công ty Được hỗ trợ vé xe miễn phí
Đồ ăn nhẹ, đồ uống miễn phí

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Triển khai các chiến dịch digital marketing về thị trường game mobile (chạy quảng cáo trên các nền tảng)- được đào tạo từ đầu
Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường tiềm năng
Nắm bắt xu hướng thị trường, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm và hành vi của khách hàng để sáng tạo ra các nội dung quảng cáo hiệu quả và phù hợp với thị trường

Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NTT 38 Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

