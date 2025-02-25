Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Nhất Sang làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 160 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 13 Triệu

• Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing để quảng bá thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

• Quản lý các kênh truyền thông, viết bài, quay video quảng cáo, video review sản phẩm (Facebook, zalo, email, website, tiktok...)

• Đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing.

• Phối hợp với các thành viên khác trong team Marketing để cùng thực hiện các dự án và nhiệm vụ được giao.

• Tìm kiếm khai thác khách hàng qua các nền tảng trực tuyến.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tổi thiểu 1 năm kinh nghiệm vận hành kênh TikTok, vận hành chiến dịch Google Ads ( luồng, chuyển đổi, search,...) chạy marketing trên Shopee, Zalo Ads, chạy Facebook...

• Am hiểu thuật toán, kỹ năng chạy quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến.

• Có khả năng viết content, edit video, làm landing page.

• Kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng giao tiếp tốt.

• Độ tuổi: Từ 25 trở lên

Tại Công ty Cổ phần Nhất Sang Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cố định hàng tháng: Khởi điểm từ 13.000.000đ/tháng – hoặc thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

• Thưởng do phát sinh doanh số bán hàng trực tiếp mang lại

• Thưởng KPI tháng, năm: Dựa trên năng suất, hiệu quả làm việc

• Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng Tháng lương 13 theo chính sách Công ty.

• Nghỉ phép năm, tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

• Đánh giá năng lực và xem xét điều chỉnh lương 1 lần/năm

• Được đào tạo theo quy trình của Công ty để đảm bảo thực hiện công việc hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhất Sang

