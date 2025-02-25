Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Maya Diamond làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 100 Trần Phú, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xây dựng, triển khai và tối ưu các chiến dịch Marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông như Facebook, TikTok, Instagram, Website, v.v.

Phối hợp với đội Media để sản xuất nội dung sáng tạo, bao gồm hình ảnh, video, bài viết, quảng cáo.

Chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads (nếu có kinh nghiệm).

Theo dõi, phân tích số liệu chiến dịch, đánh giá hiệu quả và đề xuất phương án cải thiện.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, chương trình khuyến mãi, PR, truyền thông.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, hành vi khách hàng để đề xuất chiến lược phù hợp.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan (không bắt buộc với ứng viên có kinh nghiệm thực tế).

Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí Marketing.

Thành thạo các công cụ Marketing như Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, SEO là một lợi thế.

Kỹ năng viết content, sáng tạo nội dung tốt.

Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tư duy phân tích, đo lường hiệu quả marketing.

Tại Công Ty TNHH Maya Diamond Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản 7.000.000 + Thưởng

Thử việc 01 tháng: Hưởng 80% lương cứng + Thưởng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển trong ngành trang sức cao cấp.

Được đào tạo và tiếp cận các xu hướng truyền thông hiện đại.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Được tham gia các hoạt động team building cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maya Diamond

