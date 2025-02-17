Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Upland làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, tòa CC 113, Số 3 Nguyễn Như Uyên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Xây dựng hình ảnh, video sản phẩm cơ bản giới thiệu sản phẩm
Đăng bài, đăng tin và đẩy lại tin trên Web công ty, Fanpage, Web rao vặt tính phí (batdongsan, Alonhadat, chotot, Muaban )
Quản lý Fanpage, trang cá nhân Facebook công ty
Tìm kiếm khách hàng trên kênh facebook.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và ham học hỏi
Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt
Thích hoạt động xã hội như tình nguyện, hoạt động ngoại khóa
Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 7.000.000đ - 10.000.000đ/tháng + phụ cấp + Hoa hồng + thưởng.
Xét tăng lương sau 6 tháng
Các chế độ thưởng lễ Tết, sinh nhật
Hỗ trợ máy tính và các công cụ làm việc khác
Được đào tạo nâng cao chuyên môn marketing thường xuyên
Được làm việc trong top Công ty cho thuê văn phòng hàng đầu Hà Nội
Tham gia các chương trình team building, dã ngoại, sinh nhật thành viên, du lịch, từ thiện,... do Upland tổ chức
Thời gian làm việc: 8h - 12h; 13h30 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
