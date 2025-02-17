Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Upland làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa CC 113, Số 3 Nguyễn Như Uyên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xây dựng hình ảnh, video sản phẩm cơ bản giới thiệu sản phẩm

Đăng bài, đăng tin và đẩy lại tin trên Web công ty, Fanpage, Web rao vặt tính phí (batdongsan, Alonhadat, chotot, Muaban )

Quản lý Fanpage, trang cá nhân Facebook công ty

Tìm kiếm khách hàng trên kênh facebook.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và ham học hỏi

Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt

Thích hoạt động xã hội như tình nguyện, hoạt động ngoại khóa

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7.000.000đ - 10.000.000đ/tháng + phụ cấp + Hoa hồng + thưởng.

Xét tăng lương sau 6 tháng

Các chế độ thưởng lễ Tết, sinh nhật

Hỗ trợ máy tính và các công cụ làm việc khác

Được đào tạo nâng cao chuyên môn marketing thường xuyên

Được làm việc trong top Công ty cho thuê văn phòng hàng đầu Hà Nội

Tham gia các chương trình team building, dã ngoại, sinh nhật thành viên, du lịch, từ thiện,... do Upland tổ chức

Thời gian làm việc: 8h - 12h; 13h30 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland

