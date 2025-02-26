Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 18 Triệu

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Quốc Lộ 13, KP.Bình Hòa, P.Lái Thiêu,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Tham gia xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Thực hiện các hoạt động Marketing online: quản trị website, fanpage, mạng xã hội, SEO, Google Ads, Email Marketing,...
Thực hiện các hoạt động Marketing offline: tổ chức sự kiện, triển lãm, hội thảo, phát tờ rơi, ...
Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm Marketing: banner, poster, brochure, catalogue, ...
Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo kết quả cho cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 02 năm,
Tiếng anh nghe nói đọc viết trình độ trung cấp
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Marketing, Thiết kế.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator, Canva,...
Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, truyền thông hiệu quả.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng các công cụ Marketing online: Google Analytics, Facebook Ads Manager, Google Ads,...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về Marketing, Digital Marketing.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61 Tạ Uyên, P15, Q5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

