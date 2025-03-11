Tuyển Nhân viên Marketing Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng nội dung (Content Creation): Tạo nội dung chất lượng cho các kênh trực tuyến của công ty, bao gồm bài viết blog, bài viết trên mạng xã hội, video, và hình ảnh. Nội dung này cần phải hấp dẫn, thúc đẩy sự tương tác và đáp ứng mục tiêu tiếp thị.

Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising): Quản lý và thực hiện chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, và các nền tảng khác. Theo dõi, phân tích và tối ưu hóa chiến dịch để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Tổ chức sự kiện (Event Management): Lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện các sự kiện trực tuyến và offline, bao gồm hội thảo, webinar, triển lãm, và các hoạt động khác để thúc đẩy tương tác của khách hàng và tạo cơ hội tiếp thị.

Email Marketing: Sử dụng hệ thống email marketing để xây dựng và quản lý danh sách email, thiết kế và gửi email marketing, theo dõi tỷ lệ mở và tỷ lệ chuyển đổi, và cải thiện chiến dịch theo dõi kết quả.

Triển khai sự kiện theo điều phối của trưởng bộ phận

Tìm kiếm các chương trình truyền thông, tổ chức sự kiện có tiềm năng tham mưu cho Ban lãnh đạo