Tuyển Nhân viên Marketing Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng nội dung (Content Creation): Tạo nội dung chất lượng cho các kênh trực tuyến của công ty, bao gồm bài viết blog, bài viết trên mạng xã hội, video, và hình ảnh. Nội dung này cần phải hấp dẫn, thúc đẩy sự tương tác và đáp ứng mục tiêu tiếp thị.
Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising): Quản lý và thực hiện chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, và các nền tảng khác. Theo dõi, phân tích và tối ưu hóa chiến dịch để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.
Tổ chức sự kiện (Event Management): Lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện các sự kiện trực tuyến và offline, bao gồm hội thảo, webinar, triển lãm, và các hoạt động khác để thúc đẩy tương tác của khách hàng và tạo cơ hội tiếp thị.
Email Marketing: Sử dụng hệ thống email marketing để xây dựng và quản lý danh sách email, thiết kế và gửi email marketing, theo dõi tỷ lệ mở và tỷ lệ chuyển đổi, và cải thiện chiến dịch theo dõi kết quả.
Triển khai sự kiện theo điều phối của trưởng bộ phận
Tìm kiếm các chương trình truyền thông, tổ chức sự kiện có tiềm năng tham mưu cho Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu Tiên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing
- Ưu tiên Kỹ năng giao tiếp và phiên dịch tiếng Hàn tốt (Topik 5) trở lên
- Nhanh nhẹn, yêu thích công việc tổ chức sự kiện

Tại Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tuỳ theo năng lực tại thời điểm phỏng vấn
- Thưởng lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13
- Các quyền lợi khác theo luật lao động VN
- Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (8h – 17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

