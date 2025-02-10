Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 108 đường số 6, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Lên kế hoạch nội dung và tiêu đề bài đăng theo tuần/ tháng

Tổ chức chụp ảnh và thiết kế hình ảnh cơ bản, đăng tải hàng ngày, phát triển kênh TMĐT

Quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Website, Tiktok, Youtube, v.v.), bao gồm việc tạo nội dung hấp dẫn và tương tác với khách hàng.

Thiết kế hình ảnh, banner quảng cáo, video và nội dung đa phương tiện cho các chiến dịch marketing (bao gồm quay dựng, chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa).

Quản lý các hoạt động trên sàn Thương Mại Điện Tử (Shopee/TikTok Shop/Lazada...)

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

Nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi và tích lũy kiến thức, trau dồi kỹ năng làm việc

Có khả năng thiết kế hình ảnh cơ bản trên Canva, PTS, và các phần mềm hỗ trợ Marketing liên quan

Có khả năng chụp ảnh, làm các video ngắn phục vụ cho công việc.

Liên hệ: 0915112015 (Ms Nga)

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng hiệu quả kinh doanh: 12.000.000 vnđ

Đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật và Bảo hiểm sức khỏe.

Định kỳ xét tăng lương 1 lần/ năm

Team building, Gala diner, du lịch hàng năm.

Ngày nghỉ: Theo quy định Nhà Nước Việt Nam hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin