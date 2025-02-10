Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng
- Hồ Chí Minh:
- 108 đường số 6, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Lên kế hoạch nội dung và tiêu đề bài đăng theo tuần/ tháng
Tổ chức chụp ảnh và thiết kế hình ảnh cơ bản, đăng tải hàng ngày, phát triển kênh TMĐT
Quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Website, Tiktok, Youtube, v.v.), bao gồm việc tạo nội dung hấp dẫn và tương tác với khách hàng.
Thiết kế hình ảnh, banner quảng cáo, video và nội dung đa phương tiện cho các chiến dịch marketing (bao gồm quay dựng, chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa).
Quản lý các hoạt động trên sàn Thương Mại Điện Tử (Shopee/TikTok Shop/Lazada...)
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo khi được yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi và tích lũy kiến thức, trau dồi kỹ năng làm việc
Có khả năng thiết kế hình ảnh cơ bản trên Canva, PTS, và các phần mềm hỗ trợ Marketing liên quan
Có khả năng chụp ảnh, làm các video ngắn phục vụ cho công việc.
Liên hệ: 0915112015 (Ms Nga)
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật và Bảo hiểm sức khỏe.
Định kỳ xét tăng lương 1 lần/ năm
Team building, Gala diner, du lịch hàng năm.
Ngày nghỉ: Theo quy định Nhà Nước Việt Nam hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Nhựa Phượng Hoàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
