Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 11, đường 12, phường 11, quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

Quay phim, chụp ảnh sản phẩm, quy trình sản xuất, hoạt động công ty

Dựng video, chỉnh sửa ảnh phục vụ marketing trên website, fanpage, TikTok, YouTube…

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video cùng team Marketing

Đảm bảo hình ảnh lung linh, ánh sáng đẹp như studio, bố cục chuẩn thương hiệu.

Chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa và đăng lên website, fanpage.

Chăm sóc mạng xã hội, quay clip hướng dẫn kỹ thuật, review sản phẩm…

Yêu Cầu Công Việc

Biết quay chụp cơ bản, có thẩm mỹ, thích sáng tạo nội dung.

Thành thạo Photoshop, Premiere, CapCut hoặc phần mềm chỉnh sửa tương đương.

Biết dùng máy quay chuyên nghiệp là điểm cộng to đùng.

Có sản phẩm thực tế hoặc từng làm trong ngành kỹ thuật môi trường/ marketing là lợi thế.

Không cần kinh nghiệm, chỉ cần nhiệt huyết – vào làm sẽ được đào tạo tận răng!

Quan trọng nhất: Chăm chỉ, trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 - 10 triệu + phụ cấp

Thời gian làm việc siêu chill: Thứ 2 - Thứ 6 (7 tiếng/ngày), Thứ 7 làm buổi sáng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái sáng tạo, không gò bó.

Tăng lương theo hiệu quả công việc, thưởng tháng 13, du lịch, team-building.

Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ theo quy định.

Có cơ hội phát triển, học thêm kỹ năng marketing, SEO, truyền thông.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

