Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Nhất Nước làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes green bay, số 7 đại lộ thăng long, Mễ trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Tiếp nhận thông tin yêu cầu cung ứng vật tư trong nước từ TP và các phòng ban tới.

- Kiểm tra hàng tồn kho, xác định khối lượng, chủng loại vật tư cần mua.

- Hỏi hàng cá nhà cung cấp trong nước theo danh mục hàng hóa yêu cầu mua cho các nhà cung ứng đã được duyệt. Và trình phó phòng kiểm tra, trưởng phòng phê duyệt kết quả chọn nhà cung cấp;

- Soạn thảo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng, xác nhận đặt hàng và trình phó phòng kiểm tra và trưởng phòng ký nháy rồi chuẩn bị cho TP.Trình ký lãnh đạo hoặc khách hàng.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, tiếp nhân và làm thủ tục nhập kho hàng hóa, thanh lý hợp đồng

- Tự phối hợp với các phòng ban, cá nhân, đơn vị, đối tác khác liên quan đến công việc yêu cầu tổ chức công việc của mình đáp ứng mục tiêu và kế hoạch đã được phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo mục tiêu, kế hoạch, công việc đã được PP, TP phân công giao cho.

- Tổng kết báo cáo phó phòng, trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 25 tuổi trở lên/ Trình độ: Cao đẳng trở lên.

- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên (đã làm công việc mua hàng, kinh doanh, xuất nhập khẩu,…)

- Chuyên nghành: Kỹ thuật, Kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Ngoại ngữ

- Kỹ năng máy tính: Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm Office, Power point, Internet, Outlook Express.

- Kỹ năng mềm: Thương lượng, đàm phán, giao tiếp bán hàng.

- Kỹ năng khác: Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có mong muốn làm việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Nhất Nước Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10-15 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực)

- Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, bàn làm việc, điện thoại.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật LĐ sau khi ký HĐLĐ chính thức (hết thời gian thử việc).

- Được thưởng theo quý/năm dựa trên hiệu quả kinh doanh.

- Du lịch hàng năm, tăng lương định kỳ hàng năm

- Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhất Nước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.