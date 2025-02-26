Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Grande làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ruby - The Matrix One - Đường Lê Quang Đạo - Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mô tả công việc :

Lập kế hoạch đặt hàng và đặt hàng dựa trên kế hoạch để đảm bảo đúng và đủ hàng;

Cập nhật và tìm kiếm nhà cung ứng vật tư, hàng hóa, phát triển hệ thống nhà cung cấp để phục vụ công tác mua hàng hiệu quả;

Liên hệ các nhà cung cấp để lấy mẫu, thu thập bảng giá và các thông tin liên quan để chọn lựa nhà cung cấp tốt nhất;

Đàm phán giá, chính sách thanh toán, bảo hành... với các Nhà cung cấp;

Soạn thảo, ký kết đơn hàng, hợp đồng theo quy định;

Theo dõi tình trạng hàng hóa sau khi đặt hàng, công nợ, thủ tục thanh toán; sắp xếp trình tự nhập hàng hoá hợp lý, tiết kiệm;

Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp;

Phối hợp các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện Hợp Đồng và các trường hợp phát sinh;

Báo cáo tình hình cung ứng hàng hóa hàng tuần/tháng/quý và các sự cố liên quan đến việc mua hàng;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế, thương mại.

Trung thực, cẩn trọng, kỹ năng đàm phán tốt, giao tiếp khéo léo.

Chịu được áp lực công việc cao.

Kinh nghiệm : Từ 1 năm làm mua hàng. (Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm mua hàng mảng nội thất)

Công ty chấp nhận đào tạo thêm các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng có nhu cầu mong muốn làm việc gắn bó, lâu dài, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc

Tại Công ty Cổ phần Grande Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 -12 triệu VNĐ hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Khả năng tăng lương và thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả công việc;

Các chế độ phúc lợi khác: BH, ăn trưa, thưởng lế tết, du lịch, sinh nhật, ốm đau... theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Grande

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin