Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tổng hợp dữ liệu về giá dự thầu, giá Hợp đồng thực hiện các Gói thầu/Dịch vụ mua sắm nhằm xây dựng Ngân hàng giá để áp dụng và tham chiếu cho các Gói thầu/Dịch vụ mua sắm sẽ thực hiện trong tương lai của Công ty

- Cho ý kiến độc lập về Ngân sách Mua sắm do Đơn vị nghiệp vụ lập khi có chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền

- Lập kế hoạch mua sắm và quản lý thông tin liên quan cho các hạng mục mua sắm trên cơ sở kế hoạch về nhu cầu từ các Đơn Vị đầu mối

- Phân tích nhu cầu Mua sắm ảnh hưởng tới hiệu quả Dự Án (Dự Án đầu tư mới, Dự Án đang triển khai), Công Ty

- Chủ trì tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết đối với hoạt động Mua sắm theo quy chế, quy định và quy trình hiện hành của Công ty

- Chịu trách nhiệm Quản lý đơn giá các Hợp đồng mua sắm

- Theo dõi và cập nhật thông tin thị trường về các Nhà thầu/Nhà cung cấp mới và biến động đơn giá

- Báo cáo định kỳ, bất thường cho Ban lãnh đạo về công tác Mua sắm liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng

- Tham gia xây dựng hoặc đề xuất điều chỉnh các văn bản Quy chế, Quy trình và Quy định liên quan công tác Mua sắm tập trung của Công ty

- Cung cấp cho các Đơn vị trong Công ty các thông tin, Hồ sơ liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Phòng