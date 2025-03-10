Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Gemadept Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 06 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Đề xuất kế hoạch mua sắm tập trung hằng năm theo phạm vi được phân công

Tổng hợp, phân tích xây dựng kế hoạch mua sắm tập trung

Lên kế hoạch, lộ trình thực hiện chi tiết cho dự án hoặc gói mua sắm

Khảo sát hiện trạng sử dụng tại đơn vị. Tìm hiểu thị trường, nhà cung cấp, tổ chức khảo sát nhà cung cấp, lập báo cáo, thu nhập thông tin để phục vụ xây dựng đề bài mua sắm.

Tham gia hoạt động tổ chức đấu thầu theo phạm vi được phân công.

Thực hiện soạn thảo, đàm phán hợp đồng, thực hiện hợp đồng hoặc chuyển đơn vị thực hiện. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cho PTTB làm việc với cơ quan hữu quan, hỗ trợ và xử lý các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp trong và sau khi thực hiện hợp đồng, ngoài thỏa thuận hợp đồng.

Xây dựng KPI cho nhà cung cấp và tổng hợp đánh giá chất lượng hàng hóa - dịch vụ, nhà cung cấp và báo cáo trưởng phòng.

Tìm hiểu thị trường, góp ý chọn hạng mục mở rộng thêm MSTT

Tham gia phối hợp hoạt động mua sắm tại đơn vị theo phân công của trưởng phòng.

Quản trị phần mềm mua sắm (10%)

Công tác khác (20%)

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương hoặc chuyên ngành có liên quan - Tốt nghiệp loại Khá trở lên

Tiếng Anh: TOEIC 650 trở lên, đọc, viết thành thạo, nghe nói tốt. - 02 năm công việc mua sắm hàng hoá dịch vụ

Ưu tiên có kinh nghiệm mua sắm trong ngành Khai thác cảng, Logistisc, Phương tiện vận tải, thiết bị công nghiệp, hàng hải.

Kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, đánh giá thị trường, đánh giá NCC

Kỹ năng đàm phán, thương thảo, thuyết trình, soạn thảo hợp đồng Việt / Anh

Kỹ năng phân tích đánh giá, giải quyết vấn đề, xử lý khiếu nại, kết nối thông tin…

Kỹ năng tổ chức dữ liệu khoa học, hợp lý. Ứng dụng thành thạo các phần mềm Văn phòng, đặc biệt Excel, Power point, Power BI..

Có hiểu biết các hệ thống ERP về quản trị Mua sắm của doanh nghiệp là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục, phản ứng nhạy bén, linh hoạt

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu áp lực công việc, - Liêm chính, trung thực, đạo đức, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao.

Năng động, tháo vát, cầu thị, thiện chí phối hợp với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.

Sẵn sàng làm ngoài giờ để đáp ứng các công việc đòi hỏi tính kịp thời và lập tức.

Sẵn sàng công tác tại hiện trường các Đơn vị (3 miền Bắc – Trung – Nam)

Tại Công ty Cổ phần Gemadept Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Có lương tháng 13 - 14 - 15 (tùy tình hình kinh doanh của công ty)

Có chế độ nghỉ phép du lịch

Được đăng ký bảo hiểm sức khỏe

Hỗ trợ chỗ gửi xe, ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Gemadept Pro Company

