Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Bao Bì Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tiến hành công tác mua hàng

• Tiến hành tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp tiềm năng để mua nguyên vật liệu, thiết bị, hàng hóa cần thiết cho công ty.

• Đàm phán giá cả, điều kiện thanh toán và các điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.

• Lập đơn hàng mua sắm và theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thời gian giao nhận.

2. Kiểm tra và duy trì chất lượng hàng hóa

• Kiểm tra chất lượng của các sản phẩm, nguyên vật liệu trước khi nhận hàng từ nhà cung cấp.

• Phối hợp với bộ phận sản xuất và kiểm tra chất lượng để xác nhận rằng hàng hóa đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của công ty.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm, yêu cầu đổi trả hoặc khắc phục sự cố với nhà cung cấp.

3. Theo dõi và kiểm soát tồn kho

• Theo dõi tình hình tồn kho vật tư, nguyên liệu và thiết bị trong công ty, đảm bảo đủ nguồn cung cho sản xuất và hoạt động.

• Cập nhật và báo cáo tình hình tồn kho định kỳ, dự báo nhu cầu mua sắm theo kế hoạch sản xuất.

• Đảm bảo việc đặt hàng được thực hiện kịp thời, tránh tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu hoặc hàng hóa.

4. Lập báo cáo và lưu trữ hồ sơ

