Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
- Hồ Chí Minh: Lot Vb.20a2, Road 24, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Cập nhật và tìm kiếm nhà cung ứng sản phẩm (nguyên liệu, vật tư bảo trì, dịch vụ,...) phát triển hệ thống nhà cung cấp (NCC) để phục vụ mua hàng hiệu quả (cả trong nước và nước ngoài)
- Thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng với NCC
- Kiểm tra, chốt, đối chiếu số liệu với phân xưởng, NCC.
- Hoàn thành thủ tục thanh toán và gửi phòng kế toán để thực hiện thanh toán cho NCC
- Theo dõi thanh toán công nợ cho NCC
- Đi công tác khảo sát nguồn cung ứng, NCC khi có yêu cầu (cả trong và ngoài nước)
- Công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có hiểu biết về thanh toán quốc tế, incoterm, mua hàng nội địa và quốc tế
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm xuất nhập khẩu.
- Sử dụng tiếng Anh khá
- Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì
