Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Mục đích, vai trò:

Xây dựng mô hình và công cụ đo lường, phân tích rủi ro thanh khoản, lãi suất, rủi ro thị trường từ các danh mục và bảng cân đối tài sản nguồn vốn của ngân hàng; với mục tiêu đảm bảo nhận diện, cảnh báo, giám sát RRTT, RRTK đầy đủ và kịp thời trong khuôn khổ các quy định của cơ quan quản lý, quy chế, quy định, quy trình nội bộ của NHCT và kế hoạch công tác của Phòng QLRRTT.

• Các nhiệm vụ chính

- Xây dựng mô hình, công cụ đo lường, giám sát, cảnh báo RRTT, RRTK (mô hình định giá sản phẩm, đo lường giá trị chịu rủi ro VaR, mô hình hành vi ứng xử, mô hình phân tích RRLS IRRBB …). Kiểm định mô hình, xây dựng hướng dẫn triển khai mô hình, các tài liệu mô tả mô hình.

- Xây dựng, vận hành các cấu phần quản lý RRTT, RRTK trên các hệ thống Treasury, ALM, RWA và các hệ thống khác phù hợp trong từng thời kỳ.

- Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu và các báo cáo tự động phục vụ QLRRTT, RRTK, RRLS.

- Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, hiện đại hóa, nâng cấp hệ thống, công cụ, mô hình liên quan đến lĩnh vực QLRRTT, RRTK;

- Tham gia đánh giá RRTT, RRTK và đề xuất mô hình, công cụ đo lường giám sát đối với trường hợp triển khai sản phẩm mới/ phương án kinh doanh mới.