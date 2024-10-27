Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập 7.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HỘ KINH DOANH UPET
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Khoái, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận đơn từ bộ phận văn phòng, nhặt hàng theo đơn
Đóng hàng vào thùng theo tiêu chuẩn
Vệ sinh kho và sắp xếp hàng hoá tại kho ngăn nắp
Thực hiện các công việc khác khi được giao
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam hoặc nữ Tuổi: 22 - 35 tuổi Tốt nghiệp cấp 3 đổ lên Có sức khoẻ Chủ Động, Nhanh Nhẹn, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực
Nam hoặc nữ
Tuổi: 22 - 35 tuổi
Tốt nghiệp cấp 3 đổ lên
Có sức khoẻ
Chủ Động, Nhanh Nhẹn, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực
Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì
Được bao chỗ ở nếu NS đó có nhu cầu Công ty là một tập thể vui vẻ và trẻ trung Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần Được thưởng tháng lương thứ 13,14 theo KPI đạt được Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty
Được bao chỗ ở nếu NS đó có nhu cầu
Công ty là một tập thể vui vẻ và trẻ trung
Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định
Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần
Được thưởng tháng lương thứ 13,14 theo KPI đạt được
Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
