Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập 7.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập 7.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

HỘ KINH DOANH UPET
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
HỘ KINH DOANH UPET

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HỘ KINH DOANH UPET

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Khoái, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn từ bộ phận văn phòng, nhặt hàng theo đơn Đóng hàng vào thùng theo tiêu chuẩn Vệ sinh kho và sắp xếp hàng hoá tại kho ngăn nắp Thực hiện các công việc khác khi được giao
Tiếp nhận đơn từ bộ phận văn phòng, nhặt hàng theo đơn
Đóng hàng vào thùng theo tiêu chuẩn
Vệ sinh kho và sắp xếp hàng hoá tại kho ngăn nắp
Thực hiện các công việc khác khi được giao

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ Tuổi: 22 - 35 tuổi Tốt nghiệp cấp 3 đổ lên Có sức khoẻ Chủ Động, Nhanh Nhẹn, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực
Nam hoặc nữ
Tuổi: 22 - 35 tuổi
Tốt nghiệp cấp 3 đổ lên
Có sức khoẻ
Chủ Động, Nhanh Nhẹn, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực

Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì

Được bao chỗ ở nếu NS đó có nhu cầu Công ty là một tập thể vui vẻ và trẻ trung Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần Được thưởng tháng lương thứ 13,14 theo KPI đạt được Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty
Được bao chỗ ở nếu NS đó có nhu cầu
Công ty là một tập thể vui vẻ và trẻ trung
Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định
Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần
Được thưởng tháng lương thứ 13,14 theo KPI đạt được
Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH UPET

HỘ KINH DOANH UPET

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 523 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phu-kho-thu-nhap-7-5-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job234349
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Hạn nộp: 19/10/2025
Kiên Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy)
16 - 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh
50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Marketing ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cổ phần Mắt Bão WS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Cổ phần Mắt Bão WS
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Zei Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO THẨM MỸ AMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO THẨM MỸ AMY
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A & K TOP HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A & K TOP HOUSE
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần HouseNow
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ODOM PAPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ODOM PAPER
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lock&Lock HN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lock&Lock HN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing One Smart Star Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 430 - 1,088 USD One Smart Star Vietnam
430 - 1,088 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Cengroup
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SPESA làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD Công Ty TNHH SPESA
400 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Yamaha Motor Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Yamaha Motor Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Golden Gate Trade & Service JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Golden Gate Trade & Service JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)
500 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm