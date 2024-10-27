Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập 7.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Khoái, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn từ bộ phận văn phòng, nhặt hàng theo đơn Đóng hàng vào thùng theo tiêu chuẩn Vệ sinh kho và sắp xếp hàng hoá tại kho ngăn nắp Thực hiện các công việc khác khi được giao

Tiếp nhận đơn từ bộ phận văn phòng, nhặt hàng theo đơn

Đóng hàng vào thùng theo tiêu chuẩn

Vệ sinh kho và sắp xếp hàng hoá tại kho ngăn nắp

Thực hiện các công việc khác khi được giao

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ Tuổi: 22 - 35 tuổi Tốt nghiệp cấp 3 đổ lên Có sức khoẻ Chủ Động, Nhanh Nhẹn, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực

Nam hoặc nữ

Tuổi: 22 - 35 tuổi

Tốt nghiệp cấp 3 đổ lên

Có sức khoẻ

Chủ Động, Nhanh Nhẹn, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực

Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì

Được bao chỗ ở nếu NS đó có nhu cầu Công ty là một tập thể vui vẻ và trẻ trung Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần Được thưởng tháng lương thứ 13,14 theo KPI đạt được Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty

Được bao chỗ ở nếu NS đó có nhu cầu

Công ty là một tập thể vui vẻ và trẻ trung

Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định

Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần

Được thưởng tháng lương thứ 13,14 theo KPI đạt được

Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin