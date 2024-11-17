Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN nhơn trạch 2 , Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm bắt được qui trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.
Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn quy trình, quy định của công ty.
Kết hợp với bộ phận sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp.
Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra.
Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các công đoạn.
Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu công nhân xử lý, sửa chữa.
Kiểm tra chất lượng, GMP, độ an tòan trên dây chuyền sản xuất;
Duy trì hệ thống chất lượng; Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tốt nghiệp chuyên ngành hoá: có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự tại các công ty sản xuất .
1-2 năm kinh nghiệm
Ưu tiên biết tiếng trung .
Có kiến thức về quản lý chất lượng sản phẩm và đo đạc thiết bị;
Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng phân tích, quản lý thời gian, điều hành và giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lượng cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường nước ngoài.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, tổng lương tháng 13 ,& 1⁄2 tổng lương tháng 14.
Được cấp đồng phục, giày bảo hộ ,chi phí công tác...
Được tăng lương theo quy định hàng năm ít nhất 1 lần . có thưởng sản lượng và KPI hàng quý
Được đi du lịch miễn phí 100% hàng năm ,
Được tặng tiền vào các ngày sinh nhật lễ .tết , hiếu , hỷ ........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Nhơn trạch II, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

