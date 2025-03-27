Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục đích công việc:

Thực hiện nghiên cứu thời gian và nghiên cứu chuyển động để xây dựng bảng SAM, bố trí chuyền may, chuẩn bị FS cho việc lên chuyền mã hàng và thực hiện phân tích cân bằng chuyền để cải thiện hiệu suất.

Mô tả công việc:

1. Thiết kế các công cụ phù hợp để hỗ trợ quá trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và cải thiện yếu tố công thái học.

2. Theo dõi các số liệu về hiệu suất (ví dụ: hiệu suất chung, thời gian ngoài tiêu chuẩn, SAH) và đưa ra các hành động phù hợp để đảm bảo đạt mục tiêu hiệu suất.

3. Giám sát SAM và mức thu nhập của công nhân may để tìm ra các phương án cải tiến liên tục.

4. Nghiên cứu và triển khai các dự án cải thiện hiệu suất trên sàn sản xuất.

5. Nghiên cứu, thiết kế và cải tiến bố cục nhà xưởng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng không gian.

6. Xác định trình tự thao tác và luồng công việc hiệu quả nhất.

7. Theo dõi hệ thống ETS để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

8. Thiết lập quy trình và luồng công việc phù hợp cho tất cả các loại sản phẩm trong chuyền may.

9. Thực hiện báo cáo tổng hợp tiền thưởng khuyến khích hàng tuần.

10. Dẫn dắt đội ngũ đào tạo và kỹ thuật viên trong việc cải thiện hiệu suất chuyền và duy trì hệ thống sản xuất của nhà máy (Kanban, quản lý trực quan, luồng công việc).