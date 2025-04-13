Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Panasonic Industrial Devices Vietnam CO., LTD (Pidvn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thang Long Industrial Park, Kim Chung, Đông Anh, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng phần mềm và ứng dụng web nội bộ của công ty (nền tảng Spring MVC, Java), kiểm thử, triển khai dự án, phục vụ cho dự án Smart Factory của công ty.

- Hỗ trợ người dùng và bảo dưỡng hệ thống phần mềm hiện tại.

- Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành IT, kĩ thuật phần mềm, khoa học máy tính hoặc ngành liên quan

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm phần mềm. Sinh viên mới tốt nghiệp nhưng có ít nhất 1 năm kinh nghiệm (làm việc trong thời gian đi học) cũng được chấp nhận

Kỹ năng:

- Front-end: HTML, CSS, JavaScript,

- Back-end: Java, Spring MVC

- Database: MySQL, Oracle

- Có kiến thức và kĩ năng về Power BI, Cloud Computing, Android development, AI là một lợi thế.

- Có kĩ năng đọc hiểu tài liệu, Tư duy logic và khả năng xử lí vấn đề tốt.

