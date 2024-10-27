Tuyển Nhân Viên Sale Online thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc lĩnh vực thời trang, đồng phục, đồ thể thao. Trực page, tư vấn và chốt đơn hàng. Tiếp nhận và xử lý nếu khách hàng có khiếu nại về sản phẩm dịch vụ Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ. Chịu trách nhiệm đến khi khách hàng thanh toán xong. Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình. Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình công việc. Ví dụ như khảo sát nhu cầu khách hàng, xu hướng hoạt động của đối thủ cạnh tranh… Chăm sóc data khách hàng được bàn giao và khai thác một cách hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Sale online, tư vấn chốt đơn, nhân viên sale, kinh doanh,... Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ Ngoại hình ưa nhìn Giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương= lương cứng + lương doanh thu + phụ cấp+ thưởng ( Thu nhập: 8,5tr-25tr) Làm giờ hành chính, tháng nghỉ 2 ngày thứ 7, thứ 7 làm từ 9-16h Sinh nhật, 1/6, trung thu, ngày phụ nữ, lễ/tết ,...đầy đủ (đứng top 3 trong cơ chế tốt ngành thời trang) Ngày phép, bảo hiểm xã hội theo quy định Du lịch năm 1 lần, off văn phòng tháng 1 lần. Thưởng team, thưởng văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF TOÀN CẦU

