Tuyển Theo dõi đơn hàng Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57/1 Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mục tiêu chính: Giao đơn hàng thành công cho khách đã đặt hàng.

Kiểm tra, theo dõi tất cả các đơn hàng trên hệ thống.

Chủ động liên hệ với khách hàng và đối tác vận chuyển giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng nhằm giao hàng thành công cho khách.

Kiểm soát tỷ lệ vận đơn hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng bám mục tiêu đặt ra.

Ghi chú: Chỉ làm việc trên laptop và tại văn phòng Công ty, Tiếng Anh của khách là ngôn ngữ thứ 2, chỉ sử dụng từ vựng cơ bản khi trao đổi tư vấn.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 12h - 19h, giải lao 30 phút và Thứ 7: 12h - 17h.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp từ trung bình trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm, Công ty sẽ đào tạo ngay từ đầu.

Nữ, là người hòa đồng, năng lượng, cầu tiến và trách nhiệm trong công việc.

Có laptop để làm việc.

Tại Công ty TNHH WESAAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản Fulltime: 8.000.000 VNĐ/tháng. Thu nhập trung bình: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng và tăng không giới hạn theo hiệu quả công việc.

BHXH, BHYT, cùng những chế độ phúc lợi khác được hưởng đầy đủ theo quy định của Luật lao động Việt Nam.

Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không giới hạn.

Được tham gia các khóa học, đào tạo các kỹ năng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và luôn hỗ trợ nhau trong công việc.

Quà tặng sinh nhật; Hiếu – Hỉ; Tết; Trung Thu và Thành lập Công ty và các ngày lễ khác.

Tăng lương theo thâm niên hoặc không giới hạn theo hiệu quả công việc.

Khám sức khỏe, du lịch, từ thiện, các hoạt động team building, ...

Ghi chú: WESAAM không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESAAM

