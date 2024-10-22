Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 ngõ 75 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Thiết kế mẫu bao bì sản phẩm theo chỉ đạo của Lãnh đạo.

Thiết kế slide, brochure, banner, email marketing truyền thông, giới thiệu sản phẩm .

Quản lý website và các kênh truyền thông khác theo chỉ định.

Đóng góp các ý ưởng cho sự kiện và chiến dịch truyền thông của Công ty.

Tham gia nghiên cứu thị trường và nghiên cứu các sản phẩm tiềm năng,....

Thực hiện các công việc được phân công theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học bằng khá trở lên chuyên ngành thiết kế đồ họa, từ 22 - 32 tuổi. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital marketing.

Thành thạo các phần mềm thiết kế, có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.

Năng động, nhiệt tình, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8h/ ngày, 8h-17h từ thứ 2 - thứ 6, làm việc 2 thứ 7/ tháng.

• Được cấp phát toàn bộ công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc máy tính, điện thoại, sim điện thoại vv.....

• Nghỉ phép 12 ngày/ năm, Nghỉ phép đặc biệt từ 1-5 ngày

• Nghỉ lễ theo quy định nhà nước

• Thưởng tất cả các ngày lễ tết, sinh nhật công ty vv...

• Công ty đóng 100% chi phí BHXH ngay sau khi ký kết hợp đồng chính thức

• Được tham dự tất cả các hoạt động: Tổ chức sinh nhật cho CBNV theo quý; Liên hoan các ngày lễ tết; Tổ chức hoạt động du lịch vào tháng 6 - 7 hàng năm; Khám sức khỏe định kỳ tháng 9 hàng năm vv...

• Hằng năm xét tăng lương

• SHC còn có quỹ phúc lợi để hằng năm trích ra: Bầu chọn mua nhà cho CBNV; Thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai; Động viên khen thưởng các con có thành tích học tập tốt vv....

• Ngoài ra còn rất nhiều quyền lợi khác được hưởng, sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ

