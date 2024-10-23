Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
- Hồ Chí Minh: Số 1 Đường A Khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Nghiệp vụ Kho
Phối hợp và dẫn dắt đội ngũ kho hoàn thành công việc theo quy trình, quy định, kế hoạch cấp trên đặt ra. Triển khai và kiểm soát hệ thống quản lý kho theo 5S, FIFO, FEFO, ISO, an toàn, xuất nhập, tiêu chuẩn, nhận diện. Giám sát các nghiệp vụ nhập xuất, làm việc với đối tác vận chuyển xuất hàng đúng theo thông tin của bộ phận kinh doanh. Thực hiện kiểm soát thủ tục xuất - nhập, đảm bảo các hoá đơn chứng từ có liên quan khi nhập xuất hàng hóa theo quy định hiện hành của công ty. Xây dựng định mức tồn kho tối thiểu, kiểm soát lượng hàng tồn mỗi ngày, đảm bảo các loại hàng hóa vẫn ở định mức kho an toàn. Quản lý tồn kho theo lô, date. Rà soát mối nguy tiềm ẩn, lên phương án phòng chống, khắc phục. Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số tồn trên hệ thống và thực tế, tìm ra nguyên nhân sai lệch ( nếu có ) Vệ sinh kho sau cuối ngày làm việc. Thực hiện An toàn lao động
Dữ liệu, số liệu
Nhập phiếu xuất nhập kho lên phần mềm, hệ thống dữ liệu kho đúng lúc, kịp thời để xuất báo cáo nhập-xuất-tồn đúng từng thời điểm. Nhập phiếu đề xuất mua hàng nhập kho lên phần mềm công ty. Nhập và theo dõi số liệu kho gia công và các Kho khác Tính cước vận chuyển và báo cáo chi phí vận chuyển, chi phí vận hành kho. Báo cáo nhập – xuất – tồn.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực quản lý đội nhóm và chuyên môn phù hợp, cùng tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển công ty. Đồng thời xem đây là cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.
Có kiến thức về FIFO, FEFO, 5S, ISO.
Trung thực, cẩn thận, tận tâm với khách hàng.
Đoàn kết, phát huy sức mạnh đội ngũ.
Không ngừng học hỏi và sáng tạo.
Tư duy tích cực.
Kinh nghiệm: đã từng làm thủ kho > 1.5 năm.
Tốt nhiệp trung cấp, Cao đẳng trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập (gross): 10.000.000đ – 13.000.000đ
Thử việc: 2 tháng, hưởng 85% tổng thu nhập
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
12 ngày phép/năm, cộng thêm phép năm theo thâm niên
Chế độ công tác phí, tăng ca (nếu có) đầy đủ
Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, du lịch hàng năm
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
