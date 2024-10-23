Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Đường A Khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nghiệp vụ Kho

Phối hợp và dẫn dắt đội ngũ kho hoàn thành công việc theo quy trình, quy định, kế hoạch cấp trên đặt ra. Triển khai và kiểm soát hệ thống quản lý kho theo 5S, FIFO, FEFO, ISO, an toàn, xuất nhập, tiêu chuẩn, nhận diện. Giám sát các nghiệp vụ nhập xuất, làm việc với đối tác vận chuyển xuất hàng đúng theo thông tin của bộ phận kinh doanh. Thực hiện kiểm soát thủ tục xuất - nhập, đảm bảo các hoá đơn chứng từ có liên quan khi nhập xuất hàng hóa theo quy định hiện hành của công ty. Xây dựng định mức tồn kho tối thiểu, kiểm soát lượng hàng tồn mỗi ngày, đảm bảo các loại hàng hóa vẫn ở định mức kho an toàn. Quản lý tồn kho theo lô, date. Rà soát mối nguy tiềm ẩn, lên phương án phòng chống, khắc phục. Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số tồn trên hệ thống và thực tế, tìm ra nguyên nhân sai lệch ( nếu có ) Vệ sinh kho sau cuối ngày làm việc. Thực hiện An toàn lao động

Dữ liệu, số liệu

Nhập phiếu xuất nhập kho lên phần mềm, hệ thống dữ liệu kho đúng lúc, kịp thời để xuất báo cáo nhập-xuất-tồn đúng từng thời điểm. Nhập phiếu đề xuất mua hàng nhập kho lên phần mềm công ty. Nhập và theo dõi số liệu kho gia công và các Kho khác Tính cước vận chuyển và báo cáo chi phí vận chuyển, chi phí vận hành kho. Báo cáo nhập – xuất – tồn.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng lực quản lý đội nhóm và chuyên môn phù hợp, cùng tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển công ty. Đồng thời xem đây là cơ hội phát triển sự nghiệp của mình. Có kiến thức về FIFO, FEFO, 5S, ISO. Trung thực, cẩn thận, tận tâm với khách hàng. Đoàn kết, phát huy sức mạnh đội ngũ. Không ngừng học hỏi và sáng tạo. Tư duy tích cực. Kinh nghiệm: đã từng làm thủ kho > 1.5 năm. Tốt nhiệp trung cấp, Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (gross): 10.000.000đ – 13.000.000đ Thử việc: 2 tháng, hưởng 85% tổng thu nhập Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. 12 ngày phép/năm, cộng thêm phép năm theo thâm niên Chế độ công tác phí, tăng ca (nếu có) đầy đủ Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, du lịch hàng năm Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

