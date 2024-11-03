Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Jassby làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của kho: Nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dụng cụ, ... Quản lý, kiểm soát nhập - xuất - tồn hàng theo đúng thủ tục xuất nhập kho của Công ty. Đề xuất mua nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ Sắp xếp hàng hóa trong kho sạch sẽ, ngăn nắp, thứ tự, dễ quản lý ... (5S). Đảm bảo kiểm kê, kiểm soát, báo cáo hàng tồn, hạn sử dụng, kế hoạch nhập hàng, xuất hàng, xếp dỡ hàng hóa, soạn hàng, giao hàng ... định kỳ, kịp thời, chính xác cho APM, Phòng ban liên quan. Đảm bảo việc quản lý, kiểm soát, lưu trữ, báo cáo kịp thời, đầy đủ hệ thống sổ sách Kho phù hợp quy định của Pháp luật về chế độ Kế toán Tài chính, theo quy định của Công ty Quản lý cấp mã số cho máy móc, thiết bị mua về.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ tối thiểu: Cao đẳng.

• Kinh nghiệm:

- 2 năm kinh nghiệm làm quản lý kho, quản lý trên 1000 mã

- Thành thạo MS Office.

• Tinh thần làm việc: chăm chỉ, kỉ luật, có tính tương trợ, cần sự giám sát.

Tại Công Ty TNHH Jassby Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các phúc lợi theo luật LĐ Khám sức khoẻ hàng năm Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13... Thưởng thâm niên, thưởng cải tiến, thưởng dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jassby

