Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Jassby làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công Ty TNHH Jassby
- Hồ Chí Minh: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của kho: Nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dụng cụ, ...
Quản lý, kiểm soát nhập - xuất - tồn hàng theo đúng thủ tục xuất nhập kho của Công ty.
Đề xuất mua nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
Sắp xếp hàng hóa trong kho sạch sẽ, ngăn nắp, thứ tự, dễ quản lý ... (5S).
Đảm bảo kiểm kê, kiểm soát, báo cáo hàng tồn, hạn sử dụng, kế hoạch nhập hàng, xuất hàng, xếp dỡ hàng hóa, soạn hàng, giao hàng ... định kỳ, kịp thời, chính xác cho APM, Phòng ban liên quan.
Đảm bảo việc quản lý, kiểm soát, lưu trữ, báo cáo kịp thời, đầy đủ hệ thống sổ sách Kho phù hợp quy định của Pháp luật về chế độ Kế toán Tài chính, theo quy định của Công ty
Quản lý cấp mã số cho máy móc, thiết bị mua về.
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của kho: Nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dụng cụ, ...
Quản lý, kiểm soát nhập - xuất - tồn hàng theo đúng thủ tục xuất nhập kho của Công ty.
Đề xuất mua nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
Sắp xếp hàng hóa trong kho sạch sẽ, ngăn nắp, thứ tự, dễ quản lý ... (5S).
Đảm bảo kiểm kê, kiểm soát, báo cáo hàng tồn, hạn sử dụng, kế hoạch nhập hàng, xuất hàng, xếp dỡ hàng hóa, soạn hàng, giao hàng ... định kỳ, kịp thời, chính xác cho APM, Phòng ban liên quan.
Đảm bảo việc quản lý, kiểm soát, lưu trữ, báo cáo kịp thời, đầy đủ hệ thống sổ sách Kho phù hợp quy định của Pháp luật về chế độ Kế toán Tài chính, theo quy định của Công ty
Quản lý cấp mã số cho máy móc, thiết bị mua về.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm:
- 2 năm kinh nghiệm làm quản lý kho, quản lý trên 1000 mã
- Thành thạo MS Office.
• Tinh thần làm việc: chăm chỉ, kỉ luật, có tính tương trợ, cần sự giám sát.
Tại Công Ty TNHH Jassby Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ các phúc lợi theo luật LĐ
Khám sức khoẻ hàng năm
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13...
Thưởng thâm niên, thưởng cải tiến, thưởng dự án
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jassby
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI