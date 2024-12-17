Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Nhân viên thủ kho

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bãi xe Nguyên Lợi, Võ Chí Công, Phú Hữu, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm kê hàng hóa, phụ tùng, vỏ lốp, công cụ, vật tư,... kiểm kê tài sản ở công ty.
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày
Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Giám đốc;.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm khi Phỏng Vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng
Biết lắng nghe, chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm kho, bãi
Học vấn tối thiểu: Cao Đẳng
Độ tuổi: Từ 22 đến 40 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ, nhiệt huyết, tự do sáng tạo
Hưởng BHXH, các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật Việt Nam
Thưởng đầy đủ Lễ và lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 259 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

