Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bãi xe Nguyên Lợi, Võ Chí Công, Phú Hữu, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm kê hàng hóa, phụ tùng, vỏ lốp, công cụ, vật tư,... kiểm kê tài sản ở công ty.

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày

Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Giám đốc;.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm khi Phỏng Vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng

Biết lắng nghe, chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm kho, bãi

Học vấn tối thiểu: Cao Đẳng

Độ tuổi: Từ 22 đến 40 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ, nhiệt huyết, tự do sáng tạo

Hưởng BHXH, các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật Việt Nam

Thưởng đầy đủ Lễ và lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin