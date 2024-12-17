Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bãi xe Nguyên Lợi, Võ Chí Công, Phú Hữu, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm kê hàng hóa, phụ tùng, vỏ lốp, công cụ, vật tư,... kiểm kê tài sản ở công ty.
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày
Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Giám đốc;.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm khi Phỏng Vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng
Biết lắng nghe, chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm kho, bãi
Học vấn tối thiểu: Cao Đẳng
Độ tuổi: Từ 22 đến 40 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ, nhiệt huyết, tự do sáng tạo
Hưởng BHXH, các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật Việt Nam
Thưởng đầy đủ Lễ và lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI
