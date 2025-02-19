Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 373 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
• Đăng bài giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, dịch vụ trên zalo được phân công..
• Trực page,tư vấn cho khách hàng về thông tin các dịch vụ của công ty.
• Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.
• Phối hợp với các bộ phận (cung ứng, hậu cần, kế toán,stylist, nhiếp, cskh...) để hoàn thành hợp đồng
• Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có laptop cá nhân
• Có Kinh nghiệm ở các vị trí tương đương.
• Chịu được áp lực công việc.
• Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
