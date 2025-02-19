Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Đăng bài giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, dịch vụ trên zalo được phân công..

• Trực page,tư vấn cho khách hàng về thông tin các dịch vụ của công ty.

• Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.

• Phối hợp với các bộ phận (cung ứng, hậu cần, kế toán,stylist, nhiếp, cskh...) để hoàn thành hợp đồng

• Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có laptop cá nhân

• Có Kinh nghiệm ở các vị trí tương đương.

• Chịu được áp lực công việc.

• Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.