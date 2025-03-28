Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH
- Hồ Chí Minh: 63A Đường Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
- Tìm kiếm, quản lý và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.
- Bán xe mới và các gói sản phẩm đi kèm.
- Khai thác các dịch vụ liên quan (phụ kiện, bảo hiểm...)
- Giới thiệu sản phẩm, giá cả, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi đến khách hàng. Thực hiện tốt quy trình bán xe một cách rõ ràng, trung thực, đúng tiêu chuẩn. Thực hiện chuẩn hồ sơ liên quan đến việc bán xe.
- Phối hợp với các bộ phận CSKH, Dịch vụ thực hiện các hợp đồng bán hàng. Chăm sóc sau bán hàng và hỗ trợ khách hàng tận tâm.
- Lập kế hoạch, bán hàng và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp để hoàn thành chỉ tiêu bán hàng được giao.
Phối hợp marketing để thực hiện các chiến lược chung của Công ty: Giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường ...
- Tham gia các khóa đào tạo về quy trình, kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
