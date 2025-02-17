Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO AN HR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO AN HR
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO AN HR

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương cứng thử việc 8 Triệu, sau chính thức lương tính theo rank

- Hỗ trợ cơm trưa và tối, Có chỗ ở lại công ty

- Tháng thứ 02 theo doanh thu (12 Triệu

- 30 Triệu, có thể hơn tùy năng lực)

- Chế độ chính sách, lương, thưởng, đãi ngộ tốt!. Có Lương tháng 13.

- Thưởng + Hoa Hồng theo doanh thu cá nhân, Hoa Hồng cao hấp dẫn.

- Được đào tạo hoàn toàn MIỄN PHÍ

- KHÔNG GIỚI HẠN thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng, bài bản., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn dịch vụ chăm sóc em bé, chăm sóc người già, giúp việc nhà, nấu ăn,....

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ăn nói lưu loát.
- Chăm chỉ, chịu khó.
- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉnh chu.
- Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.
- Biết dùng máy vi tính, dùng MXH: Google, Facebook, Zalo, TikTok,...
- Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm SALE sẽ được đào tạo.
- Có kinh nghiệm làm SALE ở các lĩnh vực BDS, Tín Dụng, Ngân Hàng, Bảo Hiểm... rồi là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO AN HR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO AN HR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 173/2 Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

