Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn các dịch vụ xét nghiệm của công ty cho khách hàng
Thu mẫu và hoàn tất hồ sơ xét nghiệm cho khách hàng
Xử lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng đã được tư vấn từ các nguồn được nhắn lên
Thông báo và trả kết quả cho khách hàng
Xử lý dữ liệu và hồ sơ xét nghiệm để phát hành kết quả
Trực hotline tư vấn cho khách hàng qua điện thoại di động
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Sinh học/ Công nghệ sinh học
Giọng nói dễ thương, không nói giọng địa phương, không nói ngọng
Yêu thích công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng
Tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chỉ
Đi công tác (thỉnh thoảng)
Giọng nói dễ thương, không nói giọng địa phương, không nói ngọng
Yêu thích công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng
Tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chỉ
Đi công tác (thỉnh thoảng)
Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Các chế độ: nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, BHYT, BHXH, BHTN.. theo luật lao động VN
Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết
Các chế độ: nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, BHYT, BHXH, BHTN.. theo luật lao động VN
Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI