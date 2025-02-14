Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Tư vấn các dịch vụ xét nghiệm của công ty cho khách hàng

Thu mẫu và hoàn tất hồ sơ xét nghiệm cho khách hàng

Xử lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng đã được tư vấn từ các nguồn được nhắn lên

Thông báo và trả kết quả cho khách hàng

Xử lý dữ liệu và hồ sơ xét nghiệm để phát hành kết quả

Trực hotline tư vấn cho khách hàng qua điện thoại di động

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Sinh học/ Công nghệ sinh học

Giọng nói dễ thương, không nói giọng địa phương, không nói ngọng

Yêu thích công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng

Tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chỉ

Đi công tác (thỉnh thoảng)

Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Các chế độ: nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, BHYT, BHXH, BHTN.. theo luật lao động VN

Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

