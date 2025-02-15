Tuyển Nhân viên Tư vấn Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng ( 5.5 - 7,5 triệu/tháng) + Thưởng tư vấn live Không áp KPI Được làm việc trong môi trường lành mạnh, văn minh, đem đến những giá trị phát triển, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn trực tiếp cho khách hàng trong phiên livestream sản phẩm (lưu ý camera chỉ quay sản phẩm, nhân viên ngồi sau tư vấn)

Kể chuyện hoặc chào khách hàng để lưu giữ khách ở lại trong phiên live.

Lên kế hoạch sản phẩm cho live.

Báo cáo công việc hàng ngày và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Thời gian làm việc từ 8h - 18h. Thời gian phiên live có thể từ 12h-1h30 trưa, sau hoặc trước phiên live nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút. Được 4 ngày nghỉ tự chọn mỗi tháng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có máy tính cá nhân

Giao tiếp linh hoạt trong xử lí tình huống

Yêu thích công việc tư vấn và môi trường làm việc ngành thời trang

Ưu tiên bạn có kinh nghiệm từng làm các công việc như: Tư vấn, chăm sóc khách hàng, bán hàng...

Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop

