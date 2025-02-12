Tuyển Nhân viên Tư vấn Attivo International Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Thông tin cốt lõi:

• Công việc: Start up công nghệ giải pháp chuyển đổi số cho ngành Health & Wellness.

• Có sự hỗ trợ từ công ty về team marketing và team triển khai.

• Công việc đòi hỏi kinh nghiệm Sales B2B 1-2 năm và phải di chuyển gặp khách hàng.

• Lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn.

Chi tiết:

• Hiểu rõ các sản phẩm và dịch vụ của công ty về quản lý phòng tập gym, bao gồm quản lý thành viên, thanh toán, đặt lịch tập, và theo dõi tiến độ tập luyện.

• Tư vấn cho khách hàng về cách áp dụng giải pháp quản lý để tối ưu hóa quy trình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và quản lý hiệu quả các hoạt động của phòng tập.

• Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các chủ phòng tập gym, trung tâm thể dục và các đối tác trong ngành.

• Phát triển danh sách khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh khác nhau như mạng lưới cá nhân, sự kiện, hoặc thông tin online.

• Hỗ trợ bộ phận Kinh Doanh trong quá trình đàm phán và chốt các hợp đồng kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu doanh số đề ra.

Khách hàng thành công (Customer Success) : Theo dõi quá trình triển khai giải pháp cho khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm bao gồm :