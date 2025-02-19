Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Điện thoại, văn phòng phẩm. - Sử dụng máy tính cá nhân (có phụ cấp), Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của The Ielts Workshop.

- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

- Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.

- Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

- Tìm kiếm khách hàng mới qua các hoạt động Telesale và tổ chức sự kiện.

- Các công tác phối hợp cùng bộ phận Event và Marketing.

- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/phụ huynh.

- Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học.

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc như sau: Làm việc 6 ngày/1 tuần và off 1 ngày

- 9h00-18h30 (Thứ 2 - Thứ 6)

- Và trực 1 ngày (9h00-18h30) Thứ 7; hoặc 1 ngày (9h00-18h30) CN

- Nghỉ trưa 1,5h

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 21 tuổi trở lên

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục tốt

- Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, telesales...).

- Yêu thích kinh doanh; khả năng làm việc độc lập cao; chịu áp lực về hiệu quả công việc

- Ưu tiên những bạn có khả năng và hiểu biết về ngoại ngữ nói chung và về IELTS nói riêng

- Hòa đồng và có kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

