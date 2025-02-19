Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Điện thoại, văn phòng phẩm.

- Sử dụng máy tính cá nhân (có phụ cấp), Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của The Ielts Workshop.
- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
- Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.
- Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
- Tìm kiếm khách hàng mới qua các hoạt động Telesale và tổ chức sự kiện.
- Các công tác phối hợp cùng bộ phận Event và Marketing.
- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/phụ huynh.
- Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc như sau: Làm việc 6 ngày/1 tuần và off 1 ngày
- 9h00-18h30 (Thứ 2 - Thứ 6)
- Và trực 1 ngày (9h00-18h30) Thứ 7; hoặc 1 ngày (9h00-18h30) CN
- Nghỉ trưa 1,5h

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 21 tuổi trở lên
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục tốt
- Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên
- Có laptop cá nhân
- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, telesales...).
- Yêu thích kinh doanh; khả năng làm việc độc lập cao; chịu áp lực về hiệu quả công việc
- Ưu tiên những bạn có khả năng và hiểu biết về ngoại ngữ nói chung và về IELTS nói riêng
- Hòa đồng và có kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20/56 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

