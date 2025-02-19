Tuyển Nhân viên Tư vấn Trường Cao Đẳng Quốc Tế TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hấp dẫn theo số lượng học viên chốt. (Sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn) - Phụ cấp cơm trưa. - Hỗ trợ chi phí công tác. - Được làm việc trong môi trường năng động và đào tạo nâng cao trình độ. - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của trường. - Lương thưởng tháng 13 - Team - building, du lịch hằng năm,.., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện, tư vấn, giải đáp thắc mắc học viên về chương trình học.

- Đi tuyển sinh trực tiếp tại các trường học THPT và THCS trong thành phố và các tỉnh.

- Gọi điện theo data có sẵn do Marketing cung cấp.

- Làm hồ sơ học sinh đăng ký.

- Các công việc chung của team khi được quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: nam, nữ (ưu tiên các bạn nam có sức khỏe để di duyển công tác)

- Chấp nhận đi tư vấn tuyển sinh tại các trường THCS & THPT theo lịch làm việc.

- Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên , có laptop riêng

- Có kinh nghiệm sale, telesale, CSKH trong các trường Trung cấp, Cao Đẳng là một lợi thế

- Hoạt ngôn, giọng nói dễ nghe.

- Nhiệt tình, năng động, yêu thích môi trường giáo dục

Tại Trường Cao Đẳng Quốc Tế TPHCM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao Đẳng Quốc Tế TPHCM

