Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng theo level + hoa hồng bán hàng. Tổng thu nhập TB > 15tr. Thưởng khi ký được hợp đồng mới. Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty Hiệu quả công việc được đánh giá định kỳ 6 tháng 1 lần, kèm theo cơ hội tăng lương, thưởng hoặc bổ nhiệm vị trí cao hơn dựa trên năng lực thực tế. Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc và phát triển bản thân Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm tư vấn và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng theo data có sẵn. Tham gia xây dựng và phát triển các kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing cho khách hàng.

Đề xuất các giải pháp Digital Marketing (SEO, SEM, Facebook Ads, Google Ads,...) phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Quản lý, chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng.

Đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế về Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử,...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp ở công ty trong các lĩnh vực: Domain/hosting, thiết kế website, SEO, Quảng cáo Google/Facebook, các công ty phần mềm,...

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng và làm việc với con người.

Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

