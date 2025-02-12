Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SH2 - 25, SH2 - 26, Saritown, khu đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin, tư vấn, chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các sản phẩn/ dịch vụ qua email, chát và hotline theo quy trình

Tư vấn và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng, đối tác Be Group theo quy trình

Hỗ trợ các Team liên quan (Hotline, Email, Chat,...) trong trường hợp cần điều động.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Telesale, CSKH và xử lý khiếu nại là lợi thế

Kỹ năng sử dụng Microsoft Office

Chịu được áp lực công việc

Làm việc xoay ca 24/7

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng từ: 7.500.000vnđ - 10.000.000vnđ

Được tham gia BHXH

Chế độ phúc lợi khác theo quy định củ Bộ luật Lao động và quy định của C ông ty; ...

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

