Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: SH2
- 25, SH2
- 26, Saritown, khu đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận thông tin, tư vấn, chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các sản phẩn/ dịch vụ qua email, chát và hotline theo quy trình
Tư vấn và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng, đối tác Be Group theo quy trình
Hỗ trợ các Team liên quan (Hotline, Email, Chat,...) trong trường hợp cần điều động.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Telesale, CSKH và xử lý khiếu nại là lợi thế
Kỹ năng sử dụng Microsoft Office
Chịu được áp lực công việc
Làm việc xoay ca 24/7
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hàng tháng từ: 7.500.000vnđ - 10.000.000vnđ
Được tham gia BHXH
Chế độ phúc lợi khác theo quy định củ Bộ luật Lao động và quy định của C ông ty; ...
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
