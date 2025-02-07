Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH VIKIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 195 - 197 Nguyễn Thị Nhung, KDT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Công ty hỗ trợ Database (Data nóng có sẵn, không đi thị trường).

- Tiếp nhận Database tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của Công ty.

- Trực tổng đài hỗ trợ khách hàng, chăm sóc và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

- Cập nhật kịp thời trên hệ thống: thông tin khách hàng, tình trạng tư vấn,...

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh khi tư vấn khách hàng.

- Không áp talktime, số lượng cuộc gọi.

- Làm việc 6 ngày/tuần, off cố định Chủ Nhật.

- Địa chỉ làm việc: 195-197 Nguyễn Thị Nhung, KDT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18-30 tuổi.

- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

- Giọng nói lưu loát, rõ ràng, nhẹ nhàng, dễ nghe.

- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng.

- Ưu tiên có khả năng đi làm fulltime.

Tại CÔNG TY TNHH VIKIDO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 1 tháng (hưởng Full 100% lương).

- Lương cứng: 5.500.000đ (Lương cơ bản + phụ cấp) + (50k - 100k/Đơn hàng) + Thưởng KPI.

- CHÍNH THỨC HOA HỒNG: 7% - 9% (TÙY VÀO DOANH THU)

- Thu nhập: 15.000.000 – 25.000.000đ.

- Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00 (không tăng ca).

- Xét tăng lương và Hoa Hồng định kì (3 tháng xét 1 lần).

- Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh,...

- Teambuiding, du lịch định kì hằng năm.

- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIKIDO

