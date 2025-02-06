Tuyển Nhân viên Tư vấn VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: theo yêu cầu công việc Được đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo pháp luật quy định. Được cấp điện thoại liên lạc trong công việc. Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển nghề nghiệp, rèn luyện nâng cao các kỹ năng nhân sự và chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ. Được xét tăng lương dựa trên năng lực và sự đóng góp mà không theo quy định về thời gian làm việc. Được tham gia các hoạt động chung của Viện, teambuilding,... Nghỉ tất cả các ngày Ch, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho học viên về các khóa học, chương trình đào tạo của trung tâm.

Hỗ trợ học viên trong việc lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân.

Cung cấp thông tin chi tiết về nội dung khóa học, giáo viên, học phí, thời gian học, phương thức học,...

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với học viên.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá cho các khóa học của trung tâm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Có kinh nghiệm về sale, chăm sóc khách hàng từ 06 tháng - 01 năm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hoặc giáo dục)

Làm việc độc lập và theo nhóm. Có khả năng chịu áp lực trong công việc.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn hoạt bát, khéo léo trong giao tiếp ứng xử, chịu khó, chịu áp lực KPI, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, ...

Chủ động linh hoạt trong mọi công việc.

Sẵn sàng làm việc linh động/ ngoài giờ và có laptop làm việc.

Tại VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH

