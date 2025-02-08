Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn SH02 Chung cư The Garden, 295 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lĩnh vực xây lắp, tư vấn hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn.

Lập kế hoạch triển khai tư vấn thầu, dự thầu.

– Lập/ thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT/ thẩm định KQLCNT

- Kiểm soát khối lượng so với hồ sơ mời thầu, Bóc tách khối lượng, nhận yêu cầu kỹ thuật từ bản vẽ thiết kế

– Lập biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công cho Hồ sơ dự thầu/ Phân tích đánh giá biện pháp tổ chức thi công khi xét thầu.

– Quản lý hợp đồng: Soạn thảo hợp đồng/Phụ lục hợp đồng với Chủ đầu tư. Làm thủ tục gia hạn/ bổ sung hợp đồng, thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư…

– Giải trình với CĐT và các cơ quan có liên quan trong quá trình lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định HSMT, KQLCNT, thanh quyết toán, thanh tra, kiểm toán.

– Thường xuyên cập nhật các văn bản, chế độ chính sách có liên quan đến công việc và phổ biến cho các cán bộ có liên quan khi có các thay đổi.

– Phát triển các mối quan hệ khách hàng để gia tăng các hợp đồng tư vấn;

- Lập HSMT/ HSYC; thẩm định HSMT/HSYC; đánh giá và lập báo cáo đánh giá HSDT/HSĐX, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

- Quản lý hợp đồng; Phát triển các mối quan hệ khách hàng để gia tăng các hợp đồng

- Có kinh nghiệm đã làm tư vấn đấu thầu hoặc đã tham gia lập, thẩm định HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, tối thiểu 2 năm trở lên;

- Có hiểu biết về trình tự các bước quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Chuyên sâu về dự toán, các kiến thức về chuyên ngành

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tuổi từ 24 đến 32 tuổi

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, luật, xây dựng….

- Có kinh nghiệm đã làm tư vấn đấu thầu hoặc đã tham gia lập, thẩm định HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, KN tối thiểu 2 năm trở lên.

- Ngoại hình sáng, nhanh nhẹn.

Tại Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin