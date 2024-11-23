Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH PTE APAC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tòa nhà Indochina, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

1. TÌM KIẾM HỌC VIÊN VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH:

- Thực hiện các công việc Lễ tân tại Trung tâm;

- Đón tiếp, tiếp nhận thông tin, nhu cầu từ khách hàng;

- Phân tích, tìm kiếm, xác định nhu cầu học tiếng Anh của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp

- Chủ động tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng qua Data và tất cả các kênh online, offline, điện thoại, kết hợp với các hoạt động marketing của Trung tâm;

- Trực tiếp tiếp cận, giới thiệu, tư vấn cho học viên các chương trình đào tạo ở tất cả các cơ sở;

- Hiểu rõ chương trình đào tạo, lịch học, phối hợp với các phòng ban liên quan để tư vấn học viên;

- Nghiên cứu, nắm bắt và cập nhật đầy đủ, chính xác về các chương trình ưu đãi của Trung tâm;

- Nhập liệu thông tin vào phần mềm quản lý và theo dõi dữ liệu khách hàng một cách có hệ thống. Chăm sóc hồ sơ khách hàng, lên kế hoạch mời học thử và chốt phí nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh;

- Chăm sóc khách hàng trong cả quá trình tư vấn, giới thiệu, hẹn lịch, nhắc nhở và đưa đón học thử, phối hợp với giáo viên tập trung vào học viên học thử sao cho học viên sớm hòa đồng, mạnh dạn tham gia hoạt động cùng các bạn trong lớp;

- Phối hợp tìm hiểu và cung cấp cho bộ phận marketing các thông tin về thị trường, nhu cầu, phản hồi của khách hàng, đối thủ cạnh tranh trên tinh thần xây dựng;

- Phối hợp cùng các bộ phận khác tổ chức ngoại khóa, lễ hội và các hoạt động khác của Trung tâm.

- Báo cáo tình hình công việc, tuyển sinh hàng ngày cho Giám đốc và trưởng bộ phận;

2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRONG KHÓA HỌC:

- Theo dõi tình hình học tập của học viên

- Có ý thức tiếp nhận các yêu cầu, phản hồi của học viên và hỗ trợ học viên trong quá trình học tại Trung tâm. Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên

- Theo dõi file mở lớp, liên lạc mời học viên tái ghi danh theo cấp lớp chuyên phụ trách, đảm bảo đúng tiến độ và đạt mục tiêu ghi danh;

- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Trung tâm và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 trở lên

- Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm tại các Trung tâm tiếng Anh

- Yêu thích lĩnh vực kinh doanh, giáo dục

- Năng động, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc

- Có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập tốt.

Quyền Lợi

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kết quả mang lại.

Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Được tham gia khóa đào tạo tiếng Anh dành cho nhân viên.

Được xem xét tăng lương hằng năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Đóng full lương BHXH

