Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng) Phòng khám đã có lượng khách hàng ổn định. Được chăm sóc, điều trị các vấn đề da theo chế độ của nhân viên của phòng khám Được tiếp cận các thiết bị, công nghệ mới trong ngành da liễu Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động ĐƯỢC THAM GIA BHXH, NGHỈ LỄ, PHÉP NĂM VÀ TẾT ĐẦY ĐỦ, TEAMBUILDING... Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của Công ty., Quận Bình Thạnh

Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ tại phòng khám

Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan, đảm bảo cho khách hàng có trải nghiệm tốt.

Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần/tháng.

Địa điểm làm việc : Q1, Q3, Q Bình Thạnh

Có đam mê ngành chăm sóc da khoa học và mong muốn làm đẹp cho mọi người

Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ là 1 lợi thế

Giọng nói rõ ràng, lưu loát, không nói lắp, nói ngọng.

Là người nghiêm túc, trách nhiệm cao trong mọi hành động, lời nói của mình.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

