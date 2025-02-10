Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP
- Hồ Chí Minh: Thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng) Phòng khám đã có lượng khách hàng ổn định. Được chăm sóc, điều trị các vấn đề da theo chế độ của nhân viên của phòng khám Được tiếp cận các thiết bị, công nghệ mới trong ngành da liễu Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động ĐƯỢC THAM GIA BHXH, NGHỈ LỄ, PHÉP NĂM VÀ TẾT ĐẦY ĐỦ, TEAMBUILDING... Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của Công ty., Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ tại phòng khám
Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan, đảm bảo cho khách hàng có trải nghiệm tốt.
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần/tháng.
Địa điểm làm việc : Q1, Q3, Q Bình Thạnh
Địa điểm làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ là 1 lợi thế
Giọng nói rõ ràng, lưu loát, không nói lắp, nói ngọng.
Là người nghiêm túc, trách nhiệm cao trong mọi hành động, lời nói của mình.
Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI