Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thợ Nhuộm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Biofresh được thành lập vào năm 2000 trong thành phố Thành phố Plovdiv. Đây là một công ty sản xuất hiện đại có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm.
Tại Việt Nam, năm 2025 BioFresh được Tập Đoàn XNK Thiên Thuận Phát nhập khẩu và phân phối đa dạng các dòng sản phẩm từ dầu gội, sữa tắm, các sản phẩm chăm sóc da và cơ thể.
Đặc trưng của các dòng sản phẩm của Biofresh đi theo tôn chỉ lành tính- an toàn, chiết xuất từ hoa hồng tại xứ sở Bulgaria là thung lũng hoa hồng nổi tiếng thế giới, với thành phần trên 95% là nước từ cánh hoa hồng chưng cất.
Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho vị trí Nhân viên tư vấn bán hàng:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Liên hệ với khách hàng từ dữ liệu khách hàng của Công ty cung cấp và nguồn khách hàng cá nhân.
- Tư vấn về các các sản phẩm của công ty, thực hiện thử sản phẩm cho khách tại quầy.
- Đóng đơn hàng và gửi ship đơn hàng online (FB, Shopee, Tiktok).
- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng qua Zalo, Facebook, Mail cá nhân, báo cáo cho cửa hàng trưởng.
- Tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng, kịp thời các cuộc gọi đến, inbox, comment của khách hàng trên Facebook.
- Hỗ trợ một số công việc khác theo sự phân công của quản lý bộ phận, tham gia sự kiện (Sự kiện Marketing của Công ty, sự kiện bán hàng hội chợ, các sự kiện Marketing khác của thương hiệu...)

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn V10-A01, khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội

