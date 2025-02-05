Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ VISION FIRST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ VISION FIRST
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 68 Đường Vĩnh Hội, phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Tư vấn thông tin ngành học, trường học, chính sách xét visa từ lãnh sự và các chính sách cho sinh viên tại nước du học
- Tư vấn các chương trình du học, định cư và đầu tư và công ty đang quảng bá
- Đánh giá hồ sơ và tư vấn các giải pháp định cư, du học phù hợp với nhu cầu và khả năng của khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ
- Phối hợp với team xử lý hồ sơ và đối tác để đảm bảo tiến độ nộp hồ sơ khách hàng
- Làm việc với đối tác (đại diện trường) về thông tin tuyển sinh
- Đưa ra các đánh giá về hồ sơ và hỗ trợ khách hàng lên kế hoạch học tập, tài chính, visa, việc làm….
- Tham gia tổ chức sự kiện và hội thảo du học
- Hỗ trợ các thành viên khác hoàn thành công việc chung
- Báo cáo định kỳ theo quy định của công ty
- Phối hợp liên phòng ban hỗ trợ chăm sóc phụ huynh/ứng viên sau tư vấn
- Đạt chỉ tiêu hiệu quả công việc để đáp ứng doanh thu team
- Các công việc khác từ Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales, Telesales, Chăm sóc khách hàng hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales trong lĩnh vực tư vấn định cư/du học/trung tâm tiếng anh.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ VISION FIRST Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ VISION FIRST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ VISION FIRST

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 68 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, TP. HCM

