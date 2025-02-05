Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ VISION FIRST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

- Tư vấn thông tin ngành học, trường học, chính sách xét visa từ lãnh sự và các chính sách cho sinh viên tại nước du học

- Tư vấn các chương trình du học, định cư và đầu tư và công ty đang quảng bá

- Đánh giá hồ sơ và tư vấn các giải pháp định cư, du học phù hợp với nhu cầu và khả năng của khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ

- Phối hợp với team xử lý hồ sơ và đối tác để đảm bảo tiến độ nộp hồ sơ khách hàng

- Làm việc với đối tác (đại diện trường) về thông tin tuyển sinh

- Đưa ra các đánh giá về hồ sơ và hỗ trợ khách hàng lên kế hoạch học tập, tài chính, visa, việc làm….

- Tham gia tổ chức sự kiện và hội thảo du học

- Hỗ trợ các thành viên khác hoàn thành công việc chung

- Báo cáo định kỳ theo quy định của công ty

- Phối hợp liên phòng ban hỗ trợ chăm sóc phụ huynh/ứng viên sau tư vấn

- Đạt chỉ tiêu hiệu quả công việc để đáp ứng doanh thu team

- Các công việc khác từ Ban Giám Đốc.