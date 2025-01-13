Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 57 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn thủ tục và nhận hồ sơ xin Visa từ khách hàng;
• Chuẩn bị hồ sơ xin Visa cho khách hàng;
• Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đi nộp hồ sơ phỏng vấn xin Visa ở ĐSQ/LSQ các nước;
• Đại diện khách hàng làm việc với Lãnh sự quán các nước, bổ sung các hồ sơ thiếu theo yêu cầu của Lãnh sự quán;
• Theo dõi, kiểm tra và nhận kết quả Visa thay khách hàng;
• Phản hồi và hỗ trợ các thông tin hồ sơ khi khách hàng cần;
• Các công việc hỗ trợ sau khi có kết quả visa, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về xử lý hồ sơ visa
• Đã từng làm cho công ty du lịch/hàng không là một lợi thế
• Khả năng Tiếng Anh tốt
• Sử dụng máy tính thành thạo (tin học văn phòng Words, Excel)
• Cẩn thận, quản lý công việc tốt và có trách nhiệm cao
• Trung thực, hoà đồng và định hướng gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên

Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 57 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

