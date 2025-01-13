Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn thủ tục và nhận hồ sơ xin Visa từ khách hàng;

• Chuẩn bị hồ sơ xin Visa cho khách hàng;

• Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đi nộp hồ sơ phỏng vấn xin Visa ở ĐSQ/LSQ các nước;

• Đại diện khách hàng làm việc với Lãnh sự quán các nước, bổ sung các hồ sơ thiếu theo yêu cầu của Lãnh sự quán;

• Theo dõi, kiểm tra và nhận kết quả Visa thay khách hàng;

• Phản hồi và hỗ trợ các thông tin hồ sơ khi khách hàng cần;

• Các công việc hỗ trợ sau khi có kết quả visa, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về xử lý hồ sơ visa

• Đã từng làm cho công ty du lịch/hàng không là một lợi thế

• Khả năng Tiếng Anh tốt

• Sử dụng máy tính thành thạo (tin học văn phòng Words, Excel)

• Cẩn thận, quản lý công việc tốt và có trách nhiệm cao

• Trung thực, hoà đồng và định hướng gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.