Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Interimm
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Interimm

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Interimm

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 22 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Thực hiện gọi điện thoại và tư vấn cho Khách hàng trong các lĩnh vực di trú/ đầu tư định cư...
• Triển khai, tìm kiếm và chủ động mời khách hàng tham dự các buổi tọa đàm, hội thảo định kỳ.
• Tư vấn thông tin sản phẩm, các chương trình đầu tư, định cư phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Tư vấn khách hàng trực tiếp tại văn phòng, sắp xếp lịch hẹn trực tiếp và chuẩn bị tài liệu
• Mở rộng mối quan hệ Khách hàng.
• Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để thực hiện chỉ tiêu doanh số chung.
• Chăm sóc Khách hàng hiện tại và Khách hàng tiềm năng.
• Thường xuyên cập nhật thông tin về lĩnh vực di trú/ đầu tư định cư,.. nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của Khách hàng.
• Báo cáo định kỳ cho Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên ngành Kinh tế, Tài chính, QTKD, Ngoại thương, Ngân hàng,…).
• Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm (Ưu tiên lĩnh vực: Ngân hàng, đầu tư định cư, BĐS, trang sức, hãng xe, du học, du lịch,.)
• Nữ từ 25 đến 40 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Interimm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Interimm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Interimm

Công Ty Cổ Phần Interimm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 89 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-tuyen-sinh-thu-nhap-10tr-12tr-thang-tai-ho-chi-minh-job290122
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Văn Lang
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Văn Lang
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Văn Lang
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Văn Lang
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học Hoa Sen
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tập đoàn Dịch vụ Ever Win làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Dịch vụ Ever Win
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần NKS
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA
8 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ
7.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM
7 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Me Since 1988 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Me Since 1988
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM
7 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CHESS PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu JobsGO Recruit
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẠI LỘ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẠI LỘ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TAEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TAEC VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm