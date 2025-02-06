Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

• Thực hiện gọi điện thoại và tư vấn cho Khách hàng trong các lĩnh vực di trú/ đầu tư định cư...

• Triển khai, tìm kiếm và chủ động mời khách hàng tham dự các buổi tọa đàm, hội thảo định kỳ.

• Tư vấn thông tin sản phẩm, các chương trình đầu tư, định cư phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Tư vấn khách hàng trực tiếp tại văn phòng, sắp xếp lịch hẹn trực tiếp và chuẩn bị tài liệu

• Mở rộng mối quan hệ Khách hàng.

• Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để thực hiện chỉ tiêu doanh số chung.

• Chăm sóc Khách hàng hiện tại và Khách hàng tiềm năng.

• Thường xuyên cập nhật thông tin về lĩnh vực di trú/ đầu tư định cư,.. nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của Khách hàng.

• Báo cáo định kỳ cho Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận.