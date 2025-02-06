Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Interimm
- Hồ Chí Minh: 22 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Thực hiện gọi điện thoại và tư vấn cho Khách hàng trong các lĩnh vực di trú/ đầu tư định cư...
• Triển khai, tìm kiếm và chủ động mời khách hàng tham dự các buổi tọa đàm, hội thảo định kỳ.
• Tư vấn thông tin sản phẩm, các chương trình đầu tư, định cư phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Tư vấn khách hàng trực tiếp tại văn phòng, sắp xếp lịch hẹn trực tiếp và chuẩn bị tài liệu
• Mở rộng mối quan hệ Khách hàng.
• Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để thực hiện chỉ tiêu doanh số chung.
• Chăm sóc Khách hàng hiện tại và Khách hàng tiềm năng.
• Thường xuyên cập nhật thông tin về lĩnh vực di trú/ đầu tư định cư,.. nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của Khách hàng.
• Báo cáo định kỳ cho Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm (Ưu tiên lĩnh vực: Ngân hàng, đầu tư định cư, BĐS, trang sức, hãng xe, du học, du lịch,.)
• Nữ từ 25 đến 40 tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần Interimm Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Interimm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI